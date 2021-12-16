Корниенко не исключает эксперимент с машинным голосованием на президентских выборах
Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко допускает проведение эксперимента на выборах президента в 2024 году. Речь идет о машинном голосовании, заявил вице-спикер в интервью РБК-Украина.
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"Это когда ты бюллетень вкладываешь не в урну, а в такую машину, и она сразу твой голос причисляет", – рассказал первый заместитель председателя депутатской фракции партии "Слуга народа".
Корниенко уверяет, что "это сделает невозможным фальсификации на участках" и "различные манипуляции с протоколами, которые были даже и на последних местных выборах".
Однако препятствием депутат от монобольшинства называет проблему с финансированием.
По словам вице-спикера, на "каждый из 30 000 избирательных участков нужно по две машины", а их стоимость – до 700 евро за штуку". В Раде подсчитали, что на такой эксперимент нужно 7 млрд грн.
- 3 ноября 2020 года в США прошли выборы президента, на них победил кандидат от демократов Байден. Трамп отказался признавать победу и пытался оспорить результаты выборов в суде, но поиграл подавляющее большинство процессов.
- Трамп заявлял, что на выборах якобы голосовали "мертвые души", машины по подсчету голосов сбоили в пользу избранного президента Байдена, было позднее голосование, не пускали наблюдателей за опросами и было много другого.
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