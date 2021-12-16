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Корниенко не исключает эксперимент с машинным голосованием на президентских выборах

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 10:42
Корниенко не исключает эксперимент с машинным голосованием на президентских выборах - Фото
Избирательный участок (фото - КГГА)

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко допускает проведение эксперимента на выборах президента в 2024 году. Речь идет о машинном голосовании, заявил вице-спикер в интервью РБК-Украина.

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"Это когда ты бюллетень вкладываешь не в урну, а в такую машину, и она сразу твой голос причисляет", – рассказал первый заместитель председателя депутатской фракции партии "Слуга народа".

Корниенко уверяет, что "это сделает невозможным фальсификации на участках" и "различные манипуляции с протоколами, которые были даже и на последних местных выборах".

Однако препятствием депутат от монобольшинства называет проблему с финансированием.

По словам вице-спикера, на "каждый из 30 000 избирательных участков нужно по две машины", а их стоимость – до 700 евро за штуку". В Раде подсчитали, что на такой эксперимент нужно 7 млрд грн.

СПРАВКА. Проведение очередных выборов Президента Украины запланировано на 31 марта 2024 года. Второй тур (в случае назначения) – 21 апреля.

Александр Матвиенко
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выборы президента Александр Корниенко машинное голосование
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