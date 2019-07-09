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09.07.2019, 17:45

ГПУ: Офис Зеленского уклоняется от разъяснений по Мендель

ГПУ: Офис Зеленского уклоняется от разъяснений по Мендель - Фото
Юлия Мендель (фото - president.gov.ua)

В Генпрокуратуре заявили, что Банковая уклоняется от разъяснений скандального заявления Юлии Мендель

В Генпрокуратуре настаивают, что имеют полное законное право интересоваться позицией Офиса президента по скандальному заявлению его пресс-секретаря Юлии Мендель. В ГПУ считают, что Банковая уклоняется от дачи пояснений, сообщает пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что Мендель в эфире 1+1 заявила, что украинские военные в Донбассе допускают обстрелы гражданских объектов.

При этом она отказалась давать показания во время допроса в Генпрокуратуре. Ведомство вынуждено было направить в Офис президента письмо с просьбой разъяснить, высказывалась ли Мендель как официальное лицо или озвучила свою личную позицию, и откуда у нее информация об обстрелах гражданских объектов.

В ОП ответили, что ГПУ якобы не имеет законных оснований такое спрашивать.

Поэтому сегодня Генпрокуратура направила еще одно письмо в ОП, в котором указала, что офис некорректно трактует УПК и уклоняется от предоставления необходимых сведений. ГПУ повторно призвала Банковую предоставить свои разъяснения.

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Теги: генпрокуратура, юлия мендель, офис президента
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