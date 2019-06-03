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03.06.2019, 15:42

ГПУ открыла уголовное дело против главы Госбюро расследований

ГПУ открыла уголовное дело против главы Госбюро расследований - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заявление на Романа Трубу написали глава совета общественного контроля при ГБР Максим Болдин и секретаря совета Надежда Коренная

Генеральная прокуратура открыла уголовное дело против директора Госбюро расследований Романа Трубы. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

В своем Facebook он написал, что ГПУ проверяет возможное совершение Трубой таких преступлений:

  • умышленное неисполнение должностным лицом решения суда, вступившего в законную силу (ч. 3 ст. 382 УК);
  • служебная халатность, причинившая существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, интересам государства, общества или юрлиц (ч. 1 ст . 367 УК);
  • злоупотребление властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК );
  • разглашение данных досудебного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины).

"По информации, изложенной в обращении, Генпрокуратурой 03 июня 2019 года в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении директором ГБР Трубой уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 382 УК", - сказал Лысенко.

По его словам, досудебное расследование осуществляет полиция.

21 мая по заявлению вернувшийся в Украину спустя 5 лет после Майдана Андрей Портнов, который был замглавы АП времен обвиняемого в госизмене Виктора ЯнуковичаГБР начала расследование о возможной госизмене Порошенко. Позже Портнов подал еще одно заявление, где обвинил его в отмывании денег армии. 

22 мая Портнов пришел в ГПУ, несмотря на то, что был вызван на 27 мая. Он заявил, что на допросе обвинил главу Департамента спецрасследований ГПУ Горбатюка в покрывании убийств на Майдане и действиях в интересах РФ. Горбатюк это опроверг. Ранее генпрокурор Луценко в Facebook написал, что к Портнову у ГПУ нет вопросов. 

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Теги: Роман Труба, гпу, уголовное дело, гбр
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