ГПУ об экс-беркутовцах: Должны прибывать по первому вызову суда

В Генпрокуратуре заявили, что после того, как 28 декабря обвиняемых в расстрелах участников Евромайдана бывших сотрудников подразделения МВД "Беркут" освободили под личное обязательство, судебное разбирательство будет продолжено. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
В Генпрокуратуре написали, что обвиняемые будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда.
Правоохранители добавили, что в случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что они скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, суд примет решение об объявлении их в розыск.
А после объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства.
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