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ГПУ об экс-беркутовцах: Должны прибывать по первому вызову суда

ГПУ об экс-беркутовцах: Должны прибывать по первому вызову суда - Фото
Заседание суда по апелляции экс-беркутовцев (Фото - скриншот из видео)
29.12.2019, 00:18

В Генпрокуратуре написали, что обвиняемые будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности

В Генпрокуратуре заявили, что после того, как 28 декабря обвиняемых в расстрелах участников Евромайдана бывших сотрудников подразделения МВД "Беркут" освободили под личное обязательство, судебное разбирательство будет продолжено. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В Генпрокуратуре написали, что обвиняемые будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда.

Правоохранители добавили, что в случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что они скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, суд примет решение об объявлении их в розыск.

А после объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства.

  • 28 декабря суд заменил арест беркутовцев на освобождение под личное обязательство. Такое решение было принято в преддверии готовящегося обмена удерживаемыми лицами.
  • Вечером под Киевским апелляционным судом и Лукьяновским СИЗО собрались люди, которые выступают против обмена обвиняемых в убийствах на Майдане бывших сотрудников "Беркута".
  • На 29 декабря готовится масштабный обмен украинских заложников у боевиков в Донецке на людей, находящихся под следствием и/или осужденных в Украине.

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