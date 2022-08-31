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Группа по ядерной безопасности G7 осудила захваты Россией ядерных объектов – заявление

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 09:17
Группа по ядерной безопасности G7 осудила захваты Россией ядерных объектов – заявление - Фото
Спутниковый снимок территории Запорожской АЭС 19 августа 2022 года (Фото - Twitter Maxar Technologies)

Государственный департамент США опубликовал текст совместного заявления группы по нераспространению ядерного оружия стран Большой семерки, в котором осуждаются действия России на ядерных объектах Украины и выдвинуто требование полной деоккупации всей территории Украины.   

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В заявлении выражена поддержка требованию глав МИД стран G7 от 10 августа по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.

Группа "обеспокоена серьезной угрозой, которую сохранение контроля российских вооруженных сил над украинскими ядерными объектами представляет для безопасности этих объектов". Подчеркивается, что "эти действия значительно повышают риск ядерной аварии или инцидента и подвергают опасности население Украины, соседних государств и международное сообщество".

"Российская Федерация должна немедленно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины и уважать территорию и суверенитет Украины", – сказано в заявлении.

Группа подтверждает, что "Запорожская АЭС и производимая ею электроэнергия по праву принадлежат Украине", и подчеркивает "неприемлемость попыток России отключить станцию ​​от украинской энергосистемы".

Члены группы также настаивают, что Запорожская АЭС не должна использоваться для военных действий или хранения военных материалов.

В заявлении группа выражает "глубокое сожаление" о том, что Россия заблокировала консенсус на Конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку отказалась взять на себя ответственность за создание угрозы безопасности ядерных объектов Украины, и указывает, что такую позицию "нельзя рассматривать как акт добросовестности". 

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия  отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы. 
  • 29 августа МИД перечислил три задачи, которые стоят перед миссией МАГАТЭ: физическая защита, ядерная безопасность и гарантии нераспространения ядерных материалов.
  • 30 августа Михаил Подоляк сообщил, что Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться на Запорожскую АЭС.
  • Утром 21 августа миссия МАГАТЭ выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС

Читайте также: Разбор | Под дулами танков. МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: остановит ли это ядерный шантаж Путина

Сергей Бережной
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g7 большая семерка МАГАТЭ Запорожская АЭС ядерная безопасность
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