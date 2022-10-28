"Грязная бомба". МАГАТЭ проверит два ядерных объекта в Украине на этой неделе — Гросси

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе проверят два ядерных объекта в Украину после письменного запроса украинского правительства. Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

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По его словам, запрос от Украины с приглашением инспекторов поступил после кампании по дезинформации со стороны РФ о том, что в Украине создают "грязную бомбу".

Цель визита — обнаружить любую деятельность и материалы, связанные с разработкой "грязных бомб". Он отметил, что месяц назад МАГАТЭ проинспектировало один из ядерных объектов в Украине, где не было обнаружено никакой ядерной деятельности или подобных материалов.

"Инспекторы МАГАТЭ будут проводить независимую проверку в этих местах в соответствии с соглашением о гарантиях Украины для обнаружения любого переключения ядерного материала, находящегося под гарантиями, любой незаявленной продукции", — сказал Гросси.

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Дмитро Гриниченко

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