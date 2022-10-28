UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Грязная бомба". МАГАТЭ проверит два ядерных объекта в Украине на этой неделе — Гросси

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 09:18
Рафаэль Гросси (Фото: EPA)

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе проверят два ядерных объекта в Украину после письменного запроса украинского правительства. Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, запрос от Украины с приглашением инспекторов поступил после кампании по дезинформации со стороны РФ о том, что в Украине создают "грязную бомбу". 

Цель визита — обнаружить любую деятельность и материалы, связанные с разработкой "грязных бомб". Он отметил, что месяц назад МАГАТЭ проинспектировало один из ядерных объектов в Украине, где не было обнаружено никакой ядерной деятельности или подобных материалов. 

"Инспекторы МАГАТЭ будут проводить независимую проверку в этих местах в соответствии с соглашением о гарантиях Украины для обнаружения любого переключения ядерного материала, находящегося под гарантиями, любой незаявленной продукции", — сказал Гросси. 

Читайте также: Кулеба пригласил МАГАТЭ поискать "грязную бомбу" в Украине. Гросси согласился 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война дезинформация МАГАТЭ Рафаэль Гросси грязная бомба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 