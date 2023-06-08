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Гуменюк: Перед подрывом Каховской ГЭС оккупанты "глушили" связь, скрывали свои намерения

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 10:28
Гуменюк: Перед подрывом Каховской ГЭС оккупанты
Затопленный Херсон (Фото: ЕРА)

Перед тем, как совершить подрыв Каховской ГЭС, российские оккупанты "глушили" связь на оккупированной части Херсонской области, чтобы скрыть свою виновность в катастрофе. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Отвечая на вопрос, почему оккупанты фактически держали местных жителей в заложниках, не позволяя им эвакуироваться, Гуменюк сказала, что в этом случае "сложно найти логику (оккупантов. – Ред.)", однако, "оставляя людей в опасности, враг пытался максимально скрыть ситуацию, не сообщив о планах подорвать гидросооружение даже своим подразделениям".

"Они пытались создать максимальный вакуум вокруг той группы, которая должна была работать, настолько, что "глушили" связь перед этим подрывом и не оповестили даже свои подразделения", – сказала она.

Гуменюк добавила, что силы обороны располагают информацией о том, что многие оккупанты из-за этого "либо остались под водой, либо страдают и ждут на крышах и молят о помощи".

Она объяснила, что то, что кое-где связь пробивается, указывает не на технические повреждения, а именно на "глушение" со стороны оккупантов.

Читайте также: Гуменюк о подрыве ГЭС: Мы понимали, что надо подготовить население, но произошло все довольно внезапно

Милана Головань
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войнасвязькаховская гэсНаталья Гуменюк
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