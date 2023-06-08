Гуменюк: Перед підривом Каховської ГЕС окупанти "глушили" зв'язок, приховували свої наміри
Перед тим, як здійснити підрив Каховської ГЕС, російські окупанти "глушили" зв'язок на окупованій частині Херсонської області, щоб приховати свою винуватість у катастрофі. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
Відповідаючи на запитання, чому окупанти фактично тримали місцевих мешканців у заручниках, не дозволяючи їм евакуюватися, Гуменюк сказала, що в цьому випадку "складно знайти логіку (окупантів. – Ред.)", проте, "залишаючи людей в небезпеці, ворог намагався максимально приховати ситуацію, не повідомивши про плани підірвати гідроспоруду навіть своїм підрозділам".
"Вони намагалися створити максимальний вакуум навколо тієї групи, що мала працювати, настільки, що "глушили" зв'язок перед цим підривом і не сповістили навіть свої підрозділи", – сказала вона.
Гуменюк додала, що сили оборони мають інформацію про те, що багато окупантів через це "або залишилися під водою, або потерпають та чекають на дахах і благають про допомогу".
Вона пояснила, що те, що подекуди зв'язок пробивається, вказує не на технічні пошкодження, а саме на "глушіння" з боку окупантів.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- В Укргідроенерго заявили, що ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, заявив гендиректор.
- Президент Зеленський сказав, що підрив ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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