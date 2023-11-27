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ГУР атаковало Смоленский авиационный завод – источник

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2023, 16:05
ГУР атаковало Смоленский авиационный завод – источник - Фото
ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Вечером 26 ноября минобороны России заявило об атаке украинского беспилотника на Смоленскую область. Источник LIGA.net в Главном управлении разведки Минобороны подтвердило атаку на Смоленский авиационный завод.

По его словам, в ночь на 27 ноября в Смоленской области прогремели взрывы в результате атаки беспилотников.

По информации источника, эту операцию осуществляло ГУР, а целью был Смоленский авиационный завод.

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Российские пропагандистские ресурсы заявили, что 26 ноября их ПВО якобы уничтожила дрон над территорией Смоленской области.

По информации губернатора, "пострадавших и повреждений инфраструктуры нет".

СПРАВКА. Смоленский авиационный завод с 2004 года входит в состав "Тактическое ракетное вооружение". 3 июня 2022 года предприятие включено в санкционный список Евросоюза, а с 24 марта 2022 года – в санкционный список США. Также предприятие находится под санкциями Японии, Канады, Украины и Швейцарии.
  • 1 ноября 2023 года Силы обороны точным ударом с HIMARS уничтожили российский дрон ZALA вместе с экипажем.
  • 20 ноября в Курской области России воины ГУР поразили радиолокационные станции "Небо" и "Гамма-С1Э".
  • 22 ноября ГУР опубликовало короткое видео под названием "Крымский осенний ветер и абсолютно лишняя конструкция", из которого можно сделать вывод, что кто-то из оперативников ГУР находится рядом с Керченским мостом.

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Ульяна Кричковская
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гурбеспилотникСмоленскСмоленский авиационный завод
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