ГУР атаковало Смоленский авиационный завод – источник
Вечером 26 ноября минобороны России заявило об атаке украинского беспилотника на Смоленскую область. Источник LIGA.net в Главном управлении разведки Минобороны подтвердило атаку на Смоленский авиационный завод.
По его словам, в ночь на 27 ноября в Смоленской области прогремели взрывы в результате атаки беспилотников.
По информации источника, эту операцию осуществляло ГУР, а целью был Смоленский авиационный завод.
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Российские пропагандистские ресурсы заявили, что 26 ноября их ПВО якобы уничтожила дрон над территорией Смоленской области.
По информации губернатора, "пострадавших и повреждений инфраструктуры нет".
- 1 ноября 2023 года Силы обороны точным ударом с HIMARS уничтожили российский дрон ZALA вместе с экипажем.
- 20 ноября в Курской области России воины ГУР поразили радиолокационные станции "Небо" и "Гамма-С1Э".
- 22 ноября ГУР опубликовало короткое видео под названием "Крымский осенний ветер и абсолютно лишняя конструкция", из которого можно сделать вывод, что кто-то из оперативников ГУР находится рядом с Керченским мостом.
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