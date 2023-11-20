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У Курській області розвідка знищила станції "Небо" та "Гамма-С1Е": відео ударів видео

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20.11.2023, 11:56
Удари по РЛС у Курській області
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У Курській області Росії воїни Головного управління розвідки Міноборони вразили станції радіолокації "Небо" і "Гамма-С1Е". Відповідне відео опублікувала пресслужба ГУР.

Розвідники заявляють, що 18 листопада поблизу міста Дмитрієв було виявлено радіотехнічну позицію окупантів.
Удар був завданий двома дорогими станціями – РЛС 55Ж6 "Небо" і, ймовірно, "Гамма-С1Е".

З огляду на все, ГУР било безпілотниками.

Загальні втрати росіян наразі невідомі.

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Дмитро Гриниченко
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війнарозвідкагуррлсбезпілотникиКурська область

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