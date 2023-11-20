У Курській області Росії воїни Головного управління розвідки Міноборони вразили станції радіолокації "Небо" і "Гамма-С1Е". Відповідне відео опублікувала пресслужба ГУР.

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Розвідники заявляють, що 18 листопада поблизу міста Дмитрієв було виявлено радіотехнічну позицію окупантів.

Удар був завданий двома дорогими станціями – РЛС 55Ж6 "Небо" і, ймовірно, "Гамма-С1Е".

З огляду на все, ГУР било безпілотниками.

Загальні втрати росіян наразі невідомі.

Сили оборони влучним ударом з HIMARS знищили російський дрон ZALA разом з екіпажем.

HIMARS завдала удару за місцезнаходженням екіпажів безпілотників ZALA.

Бійці центру спецоперацій "Альфа" СБУ знищили десятки одиниць російської техніки FPV-дронами за тиждень, зокрема "Солнцепек" та "Термінатор".

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