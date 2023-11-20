В Курской области России воины Главного управления разведки Минобороны поразили радиолокационные станции "Небо" и "Гамма-С1Е". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.
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Разведчики заявляют, что 18 ноября вблизи города Дмитриев была обнаружена радиотехническая позиция оккупантов.
Удар был нанесен по двум дорогостоящим станциям — РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Е".
Судя по всему, ГУР било беспилотниками.
Общие потери россиян пока неизвестны.
- Силы обороны точным ударом с HIMARS уничтожили российский дрон ZALA вместе с экипажем.
- HIMARS нанесла удар по местонахождению экипажей беспилотников ZALA.
- Бойцы центра спецопераций "Альфа" СБУ уничтожили десятки единиц российской техники FPV-дронами за неделю, в том числе "Солнцепек" и "Терминатор".
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