UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Курской области разведка уничтожила станции "Небо" и "Гамма-С1Е": видео ударов видео

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 11:56
Удары по РЛС в Курской области
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото

В Курской области России воины Главного управления разведки Минобороны поразили радиолокационные станции "Небо" и "Гамма-С1Е". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.

Разведчики заявляют, что 18 ноября вблизи города Дмитриев была обнаружена радиотехническая позиция оккупантов.
Удар был нанесен по двум дорогостоящим станциям — РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Е". 

Судя по всему, ГУР било беспилотниками.

Общие потери россиян пока неизвестны. 

Смотрите также: HIMARS сжег российскую РЛС "Зоопарк" на Донбассе, удар корректирует дрон Shark – видео

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаразведкагурбеспилотникирлсКурская область

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 