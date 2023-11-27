ГУР атакувало Смоленський авіаційний завод – джерело
Ввечері 26 листопада міноборони Росії заявило про атаку українського безпілотника на Смоленську область. Співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердив атаку на Смоленський авіаційний завод.
За його словами, у ніч на 27 листопада у Смоленській області пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників.
За інформацією джерела, цю операцію здійснювало ГУР, а ціллю був Смоленський авіаційний завод.
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Російські пропагандистські ресурси заявили, що 26 листопада їхня ППО нібито знищила дрон над територією Смоленської області.
За інформацією губернатора, "постраждалих і пошкоджень інфраструктури немає".
- 1 листопада 2023 року Сили оборони влучним ударом з HIMARS знищили російський дрон ZALA разом з екіпажем.
- 20 листопада у Курській області Росії воїни ГУР уразили станції радіолокації "Небо" і "Гамма-С1Е".
- 22 листопада ГУР опублікувало коротке відео під назвою "Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція", з якого можна дійти висновку, що хтось з оперативників ГУР перебуває поруч із Керченським мостом.
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