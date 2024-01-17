ГУР: Боевые действия будут продолжаться. Мы не можем потерять территорию из-за бездействия

Представитель ГУР МО Скибицкий подчеркнул, что любое прекращение огня враг будет использовать для улучшения тактического положения

Вадим Скибицкий (Фото: скриншот с видео)

Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий выступил против прекращения боевых действий, поскольку, по его мнению, армия РФ использует любое прекращение огня на фронте для улучшения положения. Об этом он заявил на панельной дискуссии в Давосе.

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По словам Скибицкого, разведка оценивает, что на тактическом уровне боевые действия будут продолжены и не будет остановки или прекращения огня. Он отметил, что любое прекращение огня российская армия будет использовать для улучшения тактического положения, а также для приобретения большей способности для восстановления или открытия новых направлений боевых действий.

Представитель ГУР заявил, что боевые действия будут продолжены, в частности, несмотря на сложные погодные условия.

"Мы просто не можем потерять свою территорию из-за бездействия", – подчеркнул Скибицкий.

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Высказываясь о рисках "заморозки" войны и теоретического перехода ВСУ к так называемой "глухой обороне", представитель ГУР отметил, что российская армия в ходе войны учится и "довольно быстро".

"В таком случае, если мы даже перейдем в глухую оборону, как многие говорят, и начнем развивать наш оборонно-промышленный комплекс, то враг не остановится", – ответил он.

По мнению Скибицкого, Украина должна развивать все: и воздушную оборону, и заботиться, чтобы ОПК был защищен, а также проводить контрнаступательные действия, чтобы не допустить потери территории.

"Опыт 2023 года нам это показал", – подытожил представитель ГУР.

В декабре министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что если сейчас "заморозить" боевые действия в Украине – Россия использует эту паузу для подготовки к более жестокой атаке, в том числе и на страны НАТО.

Представитель военной разведки сообщал, что россияне могут производить до 350 "шахедов" в месяц, но запасы этих беспилотников у оккупантов иссякают, и их отправляют на войну "с конвейера".

17 января министр по вопросам стратегической промышленности Украины Камышин заявил, что украинские военные впервые применили гибридные системы противовоздушной обороны проекта FrankenSAM при отражении ночной атаки российских "шахедов".

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