ГУР: Бойові дії триватимуть. Ми не можемо втратити територію через бездіяльність

Представник ГУР МО Скібіцький наголосив, що будь-яке припинення вогню ворог буде використовувати для поліпшення тактичного положення

Вадим Скібіцький (Фото: скриншот з відео)

Представник української розвідки Вадим Скібіцький виступив проти припинення бойових дій, оскільки, на його думку, армія РФ використає будь-яке припинення вогню на фронті для покращення положення. Про це він заявив на панельній дискусії у Давосі.

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За словами Скібіцького, розвідка оцінює, що на тактичному рівні бойові дії будуть продовжені й не буде зупинки чи припинення вогню. Він наголосив, що будь-яке припинення вогню російська армія використовуватиме для поліпшення тактичного положення, а також для набуття більшої спроможності для відновлення чи відкриття нових напрямків бойових дій.

Представник ГУР заявив, що бойові дії будуть продовжені, зокрема попри складні погодні умови.

"Ми просто не можемо втратити свою територію через бездіяльність", – наголосив Скібіцький.

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Висловлюючись про ризики "замороження" війни та теоретичного переходу ЗСУ до так званої "глухої оборони", представник ГУР зауважив, що російська армія в ході війни вчиться і "доволі швидко".

"У такому випадку, якщо ми навіть перейдемо в глуху оборону, як багато хто каже, і почнемо розвивати наш оборонно-промисловий комплекс, то ворог не зупиниться", – відповів він.

На думку Скібіцького, Україна повинна розвивати все: і повітряну оборону, і дбати, щоб ОПК був захищений, а також проводити контрнаступальні заходи, щоб не допустити втрати території.

"Досвід 2023 року нам це показав", – підсумував представник ГУР.

У грудні міністр закордонних справ України Кулеба заявив, що якщо зараз "заморозити" бойові дії в Україні – Росія використає цю паузу для підготовки до жорстокішої атаки, зокрема й на країни НАТО.

Представник військової розвідки повідомляв, що росіяни можуть виготовляти до 350 "шахедів" на місяць, але запаси цих безпілотників у окупантів вичерпуються, і їх відправляють на війну "з конвеєра".

17 січня міністр з питань стратегічної промисловості України Камишін заявив, що українські військові вперше застосували гібридні системи протиповітряної оборони проєкту FrankenSAM під час відбиття нічної атаки російських "шахедів".

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