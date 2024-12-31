ГУР: "Фильтрация" украинцев на некоторых оккупированных территориях длилась до 20 суток
Российские захватчики и силовики продолжают подвергать украинцев на временно оккупированных территориях "фильтрации", в некоторых областях такие проверки продолжались от нескольких часов до 20 дней. Такую информацию по запросу LIGA.net предоставили в Главном управлении разведки Минобороны.
По данным разведки, так называемые фильтрационные лагеря и посты обустраивают в школах, больницах, временных палатках и даже в тюрьмах. Активнее всего эти пункты действовали в первые месяцы вторжения, с февраля по апрель 2022 года.
В "фильтрационных лагерях" украинцев допрашивают, проверяют документы, а также осматривают их тела на наличие татуировок, шрамов или других признаков, которые могут свидетельствовать о военном опыте. Выборочно анализируют мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки с помощью специального ПО.
Такие "фильтрационные мероприятия" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей продолжались с нескольких часов до 20 суток, отметили в ГУР.
На сегодняшний день оккупанты наладили эффективную работу своих органов власти на захваченных территориях, включая подконтрольные МВД, ФСБ и Росгвардию. Их основные задачи – выявлять и находить тех, кто не поддерживает оккупационный режим.
Поэтому усиленно проверяются личные документы на улицах и блокпостах, проводятся обыски жилья и так называемые "профилактические беседы". Также оккупанты требуют документы, подтверждающие намерение оформить паспорт РФ, и угрожают фильтрацией тем, кто отказывается получать российский паспорт, подытожили разведчики.
- Россияне прибегают к незаконной фильтрации украинцев в оккупации. В мае 2022 появились первые видео с фильтрационных лагерей для жителей Мариуполя и соседних населенных пунктов.
- В июле того же года США обнаружили по меньшей мере 18 "фильтрационных лагерей", через которые проходят уезжающие на территорию России украинцы.
- В августе 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики ужесточили фильтрационные мероприятия на временно оккупированной Херсонщине, запретили гражданским лицам передвижения на юге и проводили массовые обыски.
- В июле 2024 года в интервью LIGA.net глава Луганской обладминистрации Артем Лысогор сообщил, что на украинско-российской границе стоят "фильтрационные лагеря", захватчики перекрыли свободный выезд и силой заставляют людей из временно оккупированной Луганской области оставаться в разрушенных городах.