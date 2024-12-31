ГУР: "Фильтрация" украинцев на некоторых оккупированных территориях длилась до 20 суток

Наиболее активно так называемые фильтрационные пункты действовали в первые месяцы вторжения, с февраля по апрель 2022 года

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Российские захватчики и силовики продолжают подвергать украинцев на временно оккупированных территориях "фильтрации", в некоторых областях такие проверки продолжались от нескольких часов до 20 дней. Такую информацию по запросу LIGA.net предоставили в Главном управлении разведки Минобороны.

По данным разведки, так называемые фильтрационные лагеря и посты обустраивают в школах, больницах, временных палатках и даже в тюрьмах. Активнее всего эти пункты действовали в первые месяцы вторжения, с февраля по апрель 2022 года.

В "фильтрационных лагерях" украинцев допрашивают, проверяют документы, а также осматривают их тела на наличие татуировок, шрамов или других признаков, которые могут свидетельствовать о военном опыте. Выборочно анализируют мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки с помощью специального ПО.

Такие "фильтрационные мероприятия" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей продолжались с нескольких часов до 20 суток, отметили в ГУР.

На сегодняшний день оккупанты наладили эффективную работу своих органов власти на захваченных территориях, включая подконтрольные МВД, ФСБ и Росгвардию. Их основные задачи – выявлять и находить тех, кто не поддерживает оккупационный режим.

Поэтому усиленно проверяются личные документы на улицах и блокпостах, проводятся обыски жилья и так называемые "профилактические беседы". Также оккупанты требуют документы, подтверждающие намерение оформить паспорт РФ, и угрожают фильтрацией тем, кто отказывается получать российский паспорт, подытожили разведчики.