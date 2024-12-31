ГУР: "Фільтрація" українців на деяких окупованих територіях тривала до 20 діб

Найактивніше так звані фільтраційні пункти діяли в перші місяці вторгнення, з лютого по квітень 2022 року

Фото: ОПОРА

Російські загарбники та силовики продовжують піддавати українців на тимчасово окупованих територіях "фільтрації", у деяких областях такі перевірки тривали від кількох годин до 20 діб. Таку інформацію на запит LIGA.net надали у Головному управлінні розвідки Міноборони.

За даними розвідки, так звані фільтраційні табори та пости облаштовують у школах, лікарнях, тимчасових наметах і навіть у в’язницях. Найактивніше ці пункти діяли в перші місяці вторгнення, з лютого по квітень 2022 року.

У "фільтраційних таборах" українців допитують, перевіряють документи, а також оглядають їхні тіла на наявність татуювань, шрамів чи інших ознак, які можуть свідчити про військовий досвід. Вибірково аналізують мобільні телефони, планшети та ноутбуки за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Такі "фільтраційні заходи" на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей тривали від кількох годин до 20 діб, зазначили в ГУР.

На сьогодні окупанти налагодили ефективну роботу своїх органів влади на захоплених територіях, включаючи підконтрольні МВС, ФСБ і Росгвардію. Їхні основні завдання — виявляти й знаходити тих, хто не підтримує окупаційний режим.

Через це посилено перевіряються особисті документи на вулицях і блокпостах, проводяться обшуки житла і так звані "профілактичні бесіди". Також окупанти вимагають документи, що підтверджують намір оформити паспорт РФ, і погрожують фільтрацією тим, хто відмовляється отримувати російський паспорт, підсумували розвідники.