ГУР об уничтожении С-400 в Крыму: Быстро не восстановят, их не так много. Операция идет

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что россияне не смогут быстро восстановить уничтоженную систему С-400 на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью Укринформу.

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По его словам, уничтожение этой системы противовоздушной обороны поможет Силам обороны, так как она прикрывала действия оккупантов — поражение поможет в реализации дальнейших украинских операций.

"Быстро оно не восстанавливается. И, в принципе, запас комплексов С-400 у захватчиков достаточно ограничен", — сказал Юсов.

Он отметил, что комплекс мер по операциям в Крыму продолжается, а во время высадки украинского десанта на полуострове 24 августа все цели были достигнуты, воины уничтожили четыре катера, военные средства и несколько десятков оккупантов.

24 августа 2023 года сообщалось, что во временно оккупированном Крыму крылатой ракетой "Нептун" ВМС ВСУ была уничтожена российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и ее "глаза" – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет".

Днем 31 августа президент Зеленский заявил, что дальнобойное оружие украинского производства успешно поразило цель на расстоянии 700 км. Он не уточнил, что именно, где и когда было целью украинского оружия.

Секретарь СНБО Данилов показал видео использования дальнобойной украинской ракеты и процитировал одну из песен "Любэ", любимой российской группы Путина.

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