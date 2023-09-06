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ГУР об уничтожении С-400 в Крыму: Быстро не восстановят, их не так много. Операция идет

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 13:43
ГУР об уничтожении С-400 в Крыму: Быстро не восстановят, их не так много. Операция идет - Фото
Уничтожение комплекса С-300 в Крыму (Фото: скриншот с видео)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что россияне не смогут быстро восстановить уничтоженную систему С-400 на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью Укринформу.

По его словам, уничтожение этой системы противовоздушной обороны поможет Силам обороны, так как она прикрывала действия оккупантов — поражение поможет в реализации дальнейших украинских операций. 

"Быстро оно не восстанавливается. И, в принципе, запас комплексов С-400 у захватчиков достаточно ограничен", — сказал Юсов.

Он отметил, что комплекс мер по операциям в Крыму продолжается, а во время высадки украинского десанта на полуострове 24 августа все цели были достигнуты, воины уничтожили четыре катера, военные средства и несколько десятков оккупантов. 

  • 24 августа 2023 года сообщалось, что во временно оккупированном Крыму крылатой ракетой "Нептун" ВМС ВСУ была уничтожена российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и ее "глаза" – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет".
  • Днем 31 августа президент Зеленский заявил, что дальнобойное оружие украинского производства успешно поразило цель на расстоянии 700 км. Он не уточнил, что именно, где и когда было целью украинского оружия.
  • Секретарь СНБО Данилов показал видео использования дальнобойной украинской ракеты и процитировал одну из песен "Любэ", любимой российской группы Путина.

Читайте также: Данилов об ударе по "Триумфу" в Крыму: Это наша новая ракета, показала себя безупречно

Дмитрий Гриниченко
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