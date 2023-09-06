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ГУР про знищення С-400 у Криму: Швидко не відновлять, їх не так багато. Операція триває

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 13:43
ГУР про знищення С-400 у Криму: Швидко не відновлять, їх не так багато. Операція триває - Фото
Знищення комплексу С-300 у Криму (Фото: скриншот з відео)

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що росіяни не зможуть швидко відновити знищену систему С-400 на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, знищення цієї системи протиповітряної оборони допоможе Силам оборони, оскільки вона прикривала дії окупантів — ураження допоможе реалізації подальших українських операцій.

"Швидко воно не відновлюється. І в принципі запас комплексів С-400 у загарбників досить обмежений", — сказав Юсов.

Він зазначив, що комплекс заходів щодо операцій у Криму триває, а під час висадки українського десанту на півострові 24 серпня всі цілі були досягнуті, воїни знищили чотири катери, військові засоби та кілька десятків окупантів.

  • 24 серпня 2023 року повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму крилатою ракетою "Нептун" ВМС ЗСУ було знищено російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" та її "очі" – радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет".
  • Вдень 31 серпня президент Зеленський заявив, що далекобійна зброя українського виробництва успішно вразила ціль на відстані 700 км. Він не уточнив, що саме, де і коли було ціллю української зброї.
  • Секретар РНБО Данілов показав відео використання далекобійної української ракети й процитував одну з пісень "Любэ", улюбленого російського гурту Путіна.

Читайте також: Данілов про удар по "Тріумфу" в Криму: Це наша нова ракета, показала себе бездоганно

Дмитро Гриниченко
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