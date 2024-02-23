ГУР: У оккупантов есть против Украины почти 300 боевых самолетов

Оккупанты поставили для себя задачу уничтожить и украинскую авиацию, и соответствующую инфраструктуру, отметил заместитель начальника ГУР

Вадим Скибицкий (Скриншот по видео)

На сегодня у российских захватчиков около трехсот боевых самолетов, которые могут использовать против Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью Интерфакс-Украина.

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"Много [самолетов есть у врага]. Скажем так, на сегодня Россия может противопоставить и имеет против нас почти триста боевых самолетов", – заявил он.

Скибицкий напомнил, что Силы обороны сбили не так давно важную цель – российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

"Тогда россияне отодвинули район боевого дежурства [таких самолетов], но они потеряли здесь дальность ведения разведки. Это очень положительно для нас. То есть если раньше россияне могли из Азова видеть в Киев, то сейчас – из Краснодарского края в Киев они не достают средствами разведки. Потому что они боятся ближе подходить", – заметил заместитель начальника ГУР.

Он отметил, что самолеты F-16 являются одним из средств, позволяющих уничтожать авиацию захватчиков, которые те применяют для нанесения бомбовых ударов.

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При этом он подчеркнул, что оккупанты поставили для себя задачу уничтожить и украинскую авиацию, и соответствующую инфраструктуру.

"Вот три дня подряд противник бомбил аэродром Канатово (недалеко от города Кропивницкого), пытаясь поразить баллистическими ракетами. И это как раз тот подход врага, чтобы не дать нам возможность разместить там авиацию. Они очень боятся, что мощная западная техника придет в Украину", – заметил Скибицкий.

По его словам, Украина уже "четко уверена" и знает, что западные образцы вооружения намного лучше и имеют преимущество над российским и советским вооружением: "Любые. Это и точность, и эффективность, и другие параметры".

В июне 2023 года министр по делам вооруженных сил Великобритании сообщил, что РФ держит в постоянной готовности около 80 самолетов Ту-22МЗ и Ту-95МС, а также примерно по 10 Ту-160 и МиГ-31К.

В августе в результате ночной атаки дронов-камикадзе на военный аэродром "Кресты" в Пскове были уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

За последнюю неделю украинские защитники уничтожили семь самолетов Су-34 и Су-35: читайте большой текст LIGA.net об этом.

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