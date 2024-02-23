ГУР: В окупантів є проти України майже 300 бойових літаків

Окупанти поставили для себе завдання знищити і українську авіацію, і відповідну інфраструктуру, зазначив заступник начальника ГУР

Вадим Скібіцький (Скриншот з відео)

На сьогодні російські загарбники мають близько трьохсот бойових літаків, котрі можуть використовувати проти України. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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"Багато [літаків має ворог]. Скажімо так, на сьогодні Росія може протиставити й має проти нас майже триста бойових літаків", – заявив він.

Скібіцький нагадав, що Сили оборони збили не так давно важливу ціль – російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

"Тоді росіяни відсунули район бойового чергування [таких літаків], але вони втратили тут дальність ведення розвідки. Це дуже позитивно для нас. Тобто якщо раніше росіяни могли з Азова бачити до Києва, то нині – з Краснодарського краю до Києва вони не дістають засобами розвідки. Тому що вони бояться ближче підходити", – зауважив заступник начальника ГУР.

Він зазначив, що літаки F-16 – є одним із засобів, що дасть змогу знищувати авіацію загарбників, котру ті застосовують для завдання бомбових ударів.

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Разом із цим він наголосив, що окупанти поставили для себе завдання знищити й українську авіацію, і відповідну інфраструктуру.

"Ось три дні поспіль противник бомбив аеродром Канатове (недалеко від міста Кропивницького), намагаючись вразити балістичними ракетами. І це якраз той підхід ворога, щоб не дати нам змогу розмістити там авіацію. Вони дуже бояться, що потужна західна техніка прийде в Україну", – зауважив Скібіцький.

За його словами, Україна вже "чітко впевнена" та знає, що західні зразки озброєння набагато кращі та мають перевагу над російським та радянським озброєнням: "Будь-які. Це і точність, і ефективність, і інші параметри".

У червні 2023 року міністр у справах збройних сил Великої Британії повідомив, що РФ тримає у постійній готовності близько 80 літаків Ту-22МЗ та Ту-95МС, а також приблизно по 10 Ту-160 та МіГ-31К.

У серпні внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе на військовий аеродром "Крєсти" у Пскові було знищено чотири військово-транспортні літаки Іл-76.

Впродовж останнього тижня українські захисники знищили сім літаків Су-34 і Су-35: читайте великий текст LIGA.net про це.

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