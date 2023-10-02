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ГУР: У России не хватает ПВО, перебрасывают с Дальнего Востока. Путину стоит задуматься

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 14:19
ГУР: У России не хватает ПВО, перебрасывают с Дальнего Востока. Путину стоит задуматься - Фото
Андрей Юсов (Фото: LIGA.net)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что у России не хватает средств противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне могут перебрасывать ПВО, но удары по военным предприятиям на территории РФ говорят о том, что у оккупантов не хватает средств.
Он отметил, что для защиты своей территории Москва вынуждена перебрасывать системы с других направлений, в частности, с Дальнего Востока.
Юсов заявил, что военно-политическому руководству России "стоит задуматься", что им важнее — распределять ПВО на временно оккупированных территориях или прикрывать свою. 
Ранее в ГУР сообщили, что 1 октября ударные дроны атаковали Смоленский авиационный завод, где производят ракеты Х-59.
  • Российские оккупанты атаковали Украину 43 ракетами Х-101 и шестью ракетами С-300 утром 21 сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ.
  • Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не исключил, что российские оккупанты снова сосредоточились на ударах по критической инфраструктуре Украины.

Читайте также: В Харькове звучат взрывы. Россияне бьют баллистическими ракетами

Дмитрий Гриниченко
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