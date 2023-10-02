ГУР: У России не хватает ПВО, перебрасывают с Дальнего Востока. Путину стоит задуматься

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что у России не хватает средств противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, россияне могут перебрасывать ПВО, но удары по военным предприятиям на территории РФ говорят о том, что у оккупантов не хватает средств.

Он отметил, что для защиты своей территории Москва вынуждена перебрасывать системы с других направлений, в частности, с Дальнего Востока.

Юсов заявил, что военно-политическому руководству России "стоит задуматься", что им важнее — распределять ПВО на временно оккупированных территориях или прикрывать свою.

Ранее в ГУР сообщили, что 1 октября ударные дроны атаковали Смоленский авиационный завод, где производят ракеты Х-59.

В ночь на 1 октября Россия обстреляла из С-300 Харьков и пригород Дружковки, а также запустила 30 ударных беспилотников Shahed-136/131 из трех разных направлений. Прилеты были в Кривом Роге, Умани и в районе Снегиревки.

Российские оккупанты атаковали Украину 43 ракетами Х-101 и шестью ракетами С-300 утром 21 сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не исключил, что российские оккупанты снова сосредоточились на ударах по критической инфраструктуре Украины.

Читайте также: В Харькове звучат взрывы. Россияне бьют баллистическими ракетами

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.