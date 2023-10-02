ГУР: У Росії не вистачає ППО, перекидають із Далекого Сходу. Путіну варто замислитися

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що у Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, росіяни можуть перекидати ППО, але удари по військових підприємствах на території РФ говорять про те, що в окупантів бракує засобів.

Він зазначив, що для захисту своєї території Москва змушена перекидати системи з інших напрямків, зокрема, з Далекого Сходу.

Юсов заявив, що військово-політичному керівництву Росії "варто замислитись", що їм важливіше — розподіляти ППО на тимчасово окупованих територіях або прикривати свою.

Раніше в ГУР повідомили, що 1 жовтня ударні дрони атакували Смоленський авіаційний завод, де виробляють ракети Х-59.

У ніч на 1 жовтня Росія обстріляла з С-300 Харків та передмістя Дружківки, а також запустила 30 ударних безпілотників Shahed-136/131 із трьох різних напрямків. Прильоти були у Кривому Розі, Умані та в районі Снігурівки.

Російські окупанти атакували Україну 43 ракетами Х-101 та шістьма ракетами С-300 вранці 21 вересня, повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат не виключив, що російські окупанти знову зосередилися на ударах по критичній інфраструктурі України.

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