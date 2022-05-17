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ГУР: В фейки росСМИ уже никто не верит – РФ решила втянуть в "пресс-тур" иностранные медиа

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 14:59
ГУР: В фейки росСМИ уже никто не верит – РФ решила втянуть в
Мариуполь (Фото - EPA)

Россия осознала, что мировое сообщество больше не верит в фейки росСМИ, потому решила вовлечь в свою пропаганду иностранные медиа. Об этом сообщает украинская разведка.

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В ГУР Минобороны сообщили, что кремлевские пропагандисты, осознав, что мир больше не верит фейкам росСМИ, решили привлечь к своей деятельности европейских журналистов и мировые СМИ.

По данным разведки, Минобороны РФ срочно готовит "пресс-тур" на временно оккупированные территории Украины иностранных журналистов из Франции, США, Германии, Японии, Греции, КНР, Беларуси, Индии, Венесуэлы, Болгарии и ОАЭ.

С 18 по 21 мая оккупанты планируют показать журналистам разрушенные районы Мариуполя. Чтобы обвинить Украину в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей, российские пропагандисты уже завезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, собранных из всех оккупированных районов Донецкой области, и готовят завезенных из Донецка и Горловки "местных очевидцев", которые будут рассказывать журналистам о "преступлениях" защитников Мариуполя.

Запланирован также выезд группы из Ростова-на-Дону и посещение журналистами Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска и Донецка, встреча с главарем террористической организации ДНР Денисом Пушилиным.

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Оксана Житнюк
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