В России формализуется "кастовая система", в которой жизнь граждан разных регионов оценивается по-разному, утверждают в разведке

Российский военный (Фото: ресурс оккупантов)

В нескольких субъектах Российской Федерации резко сократили местные единовременные выплаты тем, кто подписывает контракт с оккупационной армией. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Сокращение выплат происходит на фоне растущего дефицита федерального бюджета и углубления финансовых проблем в регионах. Из-за этого Россия вынуждена экономить даже на главном ресурсе своей войны – "пушечном мясе", констатировали в ГУР.

По данным разведки, в Башкирии сумма таких выплат упала с 1,6 млн до 1 млн рублей, в Ямало-Ненецком округе – с 3,1 млн до 1,9 млн, в Белгородской области – с 3 млн до 800 000 рублей, в Нижегородской области – с 3 млн до 1,5 млн рублей.

В ГУР констатировали, что в ряде регионов выплаты растут. Так, в Татарстане подняли бонус до 3,1 млн рублей, в Рязанской области обещают доплачивать на 1 млн рублей больше, а в Кабардино-Балкарии повысили сумму с 1,5 млн до 1,8 млн рублей.

"Таким образом, в России формализуется "кастовая система", в которой жизнь граждан разных регионов оценивается по-разному", – говорится в сообщении.

В разведке утверждают: только за январь-июль 2025 года дефицит бюджета РФ достиг $61 млрд, что почти в четыре раза превышает первоначальный план в $14,6 млрд. Главные причины – падение нефтегазовых доходов, срыв налоговых планов и стремительный рост военных расходов.