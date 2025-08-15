ГУР: У деяких регіонах Росії скоротили виплати контрактникам-новобранцям

У Росії формалізується "кастова система", в якій життя громадян різних регіонів оцінюється по-різному, стверджують у розвідці

Російський військовий (Фото: ресурс окупантів)

У декількох суб’єктах Російської Федерації різко скоротили місцеві одноразові виплати тим, хто підписує контракт з окупаційною армією. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Скорочення виплат відбувається на тлі дефіциту федерального бюджету, що зростає, та поглиблення фінансових негараздів у регіонах. Через це Росія змушена економити навіть на головному ресурсі своєї війни – "гарматному м’ясі", констатували в ГУР.

За даними розвідки, у Башкирії сума таких виплат впала з 1,6 млн до 1 млн рублів, у Ямало-Ненецькому окрузі – з 3,1 млн до 1,9 млн, у Бєлгородській області – з 3 млн до 800 000 рублів, у Нижньогородській області – з 3 млн до 1,5 млн рублів.

У ГУР констатували, що у низці регіонів виплати зростають. Так, у Татарстані підвищили бонус до 3,1 млн рублів, у Рязанській області обіцяють доплачувати на 1 млн рублів більше, а в Кабардино-Балкарії збільшили суму з 1,5 млн до 1,8 млн рублів.

"Таким чином, у Росії формалізується "кастова система", в якій життя громадян різних регіонів оцінюється по-різному", – йдеться у повідомленні.

У розвідці стверджують: лише за січень-липень 2025 року дефіцит бюджету РФ сягнув $61 млрд, що майже в чотири рази перевищує початковий план у $14,6 млрд. Головні причини – падіння нафтогазових доходів, зрив податкових планів і стрімке зростання військових витрат.