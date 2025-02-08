ХАМАС освободил еще тройку израильских заложников

Трое израильских мужчин находились в плену ХАМАС 491 день

Фото: ЕРА/ATEF SAFADI

Террористическая группировка ХАМАС передала Израилю еще трех заложников, захваченных 7 октября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

ХАМАС освободил трех израильских заложников: 52-летнего Эли Шараби, 56-летнего Охада Бен-Ами и 34-летнего Ор Леви. Сначала они были переданы представителям Красного Креста, после чего ЦАХАЛ подтвердил, что они уже пересекли израильскую границу. После возвращения их направят на медицинское освидетельствование.

Отмечается, что эти мужчины находились в плену у ХАМАС 491 день.

В ответ Израиль должен освободить 183 палестинских заключенных, среди которых 18 человек отбывали пожизненное заключение.