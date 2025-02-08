ХАМАС звільнив ще трійку ізраїльських заручників

Фото: ЕРА/ATEF SAFADI

Терористичне угрупування ХАМАС передало Ізраїлю ще трьох заручників, яких було захоплено 7 жовтня 2023 року. Про це повідомили у пресслужбі Армії оборони Ізраїлю.

ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників: 52-річного Елі Шарабі, 56-річного Охада Бен-Амі та 34-річного Ор Леві. Спочатку їх передали представникам Червоного Хреста, після чого ЦАХАЛ підтвердив, що вони вже перетнули ізраїльський кордон. Після повернення їх направлять на медичний огляд.

Зазначається, що ці чоловіки перебували в полоні ХАМАС 491 день.

У відповідь Ізраїль має звільнити 183 палестинських ув’язнених, серед яких 18 осіб відбували довічне ув’язнення.