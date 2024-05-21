Жители Харьковщины смогут повторно получить выплаты ВПЛ: нюансы

Люди, которые повторно выезжают из опасных районов Харьковской области, имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

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"В рамках обязательной эвакуации из Волчанска и Липцев люди, которые повторно выехали, имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц", – заявила она.

В то же время речь идет о тех гражданах, которые включены в списки эвакуированных – их составляют местные власти.

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Люди, самостоятельно выехавшие из населенных пунктов Харьковской области, где объявлена обязательная эвакуация, также могут присоединиться к этому списку – для этого нужно обратиться в Департамент социальной защиты населения Харьковской обладминистрации по телефону горячей линии: (066) 283-41-43.

Чтобы восстановить статус ВПЛ, необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или в управление социальной защиты населения в принимающих общинах.

В целом государственная денежная помощь для ВПЛ выплачивается в размере 2000 гривен в месяц для взрослых, 3000 гривен – на детей и лицам с инвалидностью. Она назначается на шесть месяцев.

По состоянию на 20 мая из приграничья Харьковской области было эвакуировано более 10 500 человек.

Заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха заявил, что ВСУ примерно на 60% контролируют Волчанск, в то же время штурмовать город враг не прекращает.

21 мая спикер "Хортицы" отметил, что ситуация в Харьковской области остается сложной и меняющейся. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в том числе и в Волчанске.

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