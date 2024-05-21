Жители Харьковщины смогут повторно получить выплаты ВПЛ: нюансы
Люди, которые повторно выезжают из опасных районов Харьковской области, имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.
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"В рамках обязательной эвакуации из Волчанска и Липцев люди, которые повторно выехали, имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц", – заявила она.
В то же время речь идет о тех гражданах, которые включены в списки эвакуированных – их составляют местные власти.
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Люди, самостоятельно выехавшие из населенных пунктов Харьковской области, где объявлена обязательная эвакуация, также могут присоединиться к этому списку – для этого нужно обратиться в Департамент социальной защиты населения Харьковской обладминистрации по телефону горячей линии: (066) 283-41-43.
Чтобы восстановить статус ВПЛ, необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или в управление социальной защиты населения в принимающих общинах.
В целом государственная денежная помощь для ВПЛ выплачивается в размере 2000 гривен в месяц для взрослых, 3000 гривен – на детей и лицам с инвалидностью. Она назначается на шесть месяцев.
- По состоянию на 20 мая из приграничья Харьковской области было эвакуировано более 10 500 человек.
- Заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха заявил, что ВСУ примерно на 60% контролируют Волчанск, в то же время штурмовать город враг не прекращает.
- 21 мая спикер "Хортицы" отметил, что ситуация в Харьковской области остается сложной и меняющейся. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в том числе и в Волчанске.
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