Мешканці Харківщини зможуть повторно отримати виплати ВПО: нюанси

Люди, які повторно виїжджають з небезпечних районів Харківської області, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"У межах обов’язкової евакуації із Вовчанська та Липців люди, які повторно виїхали, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб", – заявила вона.

Водночас йдеться про тих громадян, котрі включені до списків евакуйованих – їх складає місцева влада.

Читайте також: Обстріли Вовчанська. Росіяни вбили людину, поранено троє, є руйнування – фото

Люди, які самостійно виїхали із населених пунктів Харківщини, де оголошено обов'язкову евакуацію, також можуть долучитися до цього списку – для цього треба звернутися до Департаменту соціального захисту населення Харківської обладміністрації за телефоном гарячої лінії: (066) 283-41-43.

Аби поновити статус ВПО, необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до управління соціального захисту населення у приймаючих громадах.

Загалом державна грошова допомога для ВПО виплачується розміром 2000 гривень на місяць для дорослих, 3000 гривень – на дітей і особам з інвалідністю. Вона призначається на шість місяців.

Станом на 20 травня з прикордоння Харківської області було евакуйовано понад 10 500 осіб.

Заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що ЗСУ приблизно на 60% контролюють Вовчанськ, водночас штурмувати місто ворог не припиняє.

21 травня речник "Хортиці" зазначив, що ситуація в Харківській області залишається складною й мінливою. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема й у Вовчанську.

Читайте також: Росіяни пересуваються на цивільних автівках до Луганщини, частина може маскуватися – ЗСУ