Херсон. Армия России нанесла удар по областной клинической больнице — Офис президента
29.11.2022, 17:21
Освобожденный Херсон (Фото: EPA)
Российские оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице Херсона. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, в результате удара в здании больницы выбиты окна.
Пострадавших нет.
Заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что россияне устроили обстрел из артиллерии.
"Обстрел областной больницы в Херсоне — это очередное пробитие дна со стороны РФ. Армия, которая артиллерией воюет с больницами и пациентами", — написал чиновник.
- После освобождения от россиян Херсона и населенных пунктов области оккупанты регулярно обстреливают эту территорию.
- 24 ноября Янушевич сообщил, что российские оккупанты снова обстреляли Херсон, в результате чего погибли четыре человека.
- Вчера глава ОВА сообщил, что в течение суток оккупанты 49 раз обстреляли территорию области, в результате чего погибли 10 человек, более 50 получили ранения.
Читайте также: В Херсон подали электроэнергию: в первую очередь подключают критическую инфраструктуру
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии