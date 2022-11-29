Херсон. Армия России нанесла удар по областной клинической больнице — Офис президента

Российские оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице Херсона. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, в результате удара в здании больницы выбиты окна.

Пострадавших нет.

Заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что россияне устроили обстрел из артиллерии.

"Обстрел областной больницы в Херсоне — это очередное пробитие дна со стороны РФ. Армия, которая артиллерией воюет с больницами и пациентами", — написал чиновник.

После освобождения от россиян Херсона и населенных пунктов области оккупанты регулярно обстреливают эту территорию.

24 ноября Янушевич сообщил, что российские оккупанты снова обстреляли Херсон, в результате чего погибли четыре человека.

Вчера глава ОВА сообщил, что в течение суток оккупанты 49 раз обстреляли территорию области, в результате чего погибли 10 человек, более 50 получили ранения.

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Дмитро Гриниченко

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