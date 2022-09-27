Херсон. ВСУ уничтожили баржу россиян и "надежду" наладить сообщение через Днепр — ОК "Юг"
Вооруженные Силы Украины уничтожили баржу российских оккупантов в районе Херсона, через которую они пытались наладить снабжение через Днепр. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
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Военные заявляют, что авиация ВСУ нанесла 10 ударов по противнику, в Баштанском районе Николаевской области уничтожен беспилотник "Орлан-10".
Ракетные войска и артиллерия отработали 250 огневых задач — в Херсонском и Бериславском районах поражены четыре сосредоточения техники и вооружений, а также четыре склада с боеприпасами.
Также украинские защитники уничтожили еще одну баржу в районе Херсона "вместе с надеждой" наладить сообщение между берегами Днепра. Кроме этого, были поражены позиции противовоздушной обороны, а также попытки оккупантов восстановить пропускную способность моста в Новой Каховке.
Потери противника составили — 77 человек, шесть танков, пять гаубиц, три зенитно-ракетных комплекса "Панцирь-С1" и 14 единиц автомобильной и бронированной техники.
- Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщала газета The New York Times.
- Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.
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