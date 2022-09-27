Херсон. ВСУ уничтожили баржу россиян и "надежду" наладить сообщение через Днепр — ОК "Юг"

Вооруженные Силы Украины уничтожили баржу российских оккупантов в районе Херсона, через которую они пытались наладить снабжение через Днепр. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что авиация ВСУ нанесла 10 ударов по противнику, в Баштанском районе Николаевской области уничтожен беспилотник "Орлан-10".

Ракетные войска и артиллерия отработали 250 огневых задач — в Херсонском и Бериславском районах поражены четыре сосредоточения техники и вооружений, а также четыре склада с боеприпасами.

Также украинские защитники уничтожили еще одну баржу в районе Херсона "вместе с надеждой" наладить сообщение между берегами Днепра. Кроме этого, были поражены позиции противовоздушной обороны, а также попытки оккупантов восстановить пропускную способность моста в Новой Каховке.

Потери противника составили — 77 человек, шесть танков, пять гаубиц, три зенитно-ракетных комплекса "Панцирь-С1" и 14 единиц автомобильной и бронированной техники.

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Дмитро Гриниченко

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