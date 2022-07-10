HIMARS, тяжелая артиллерия и бронетехника. Подоляк назвал условия для перелома в войне
10.07.2022, 11:50
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал три условия для перелома в войне России против Украины. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"HIMARS позволяют высокоточно уничтожать тыловые базы и логистику. Тяжелая артиллерия по линии фронта позволяет паритетно соответствовать количеству количества. Бронетехника для "кулаков прорыва", — написал Подоляк.
Он отметил, что при увеличении упомянутых инструментов Украина сможет быстрее "зачистить россиян".
- Ранее Подоляк заявил, что важным элементом тактики деблокады временно захваченных территорий должно быть уничтожение как можно большего количества живой силы оккупантов, чтобы спровоцировать панические настроения в российском обществе.
- Он неоднократно заявлял, что условия РФ неприемлемы, а переговоры сейчас идут лишь по гуманитарным вопросам и обмену пленными.
- Советник Ермака ответил немецким интеллектуалам, которые написали призыв к властям Германии и странам Запада перестать оказывать Украине военную помощь, чтобы склонить Киев к "переговорам" с Москвой о "мире".
Читайте также: Подоляк: Отход из Лисичанска — это вопрос обратного возвращения Донбасса, а не его потери
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОДРазместить вакансию
Киев • PIED-DE-POULE
Последние новости
Комментарии