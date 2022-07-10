HIMARS, тяжелая артиллерия и бронетехника. Подоляк назвал условия для перелома в войне

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал три условия для перелома в войне России против Украины. Об этом он написал в Twitter.

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"HIMARS позволяют высокоточно уничтожать тыловые базы и логистику. Тяжелая артиллерия по линии фронта позволяет паритетно соответствовать количеству количества. Бронетехника для "кулаков прорыва", — написал Подоляк.

Он отметил, что при увеличении упомянутых инструментов Украина сможет быстрее "зачистить россиян".

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Дмитрий Гриниченко

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