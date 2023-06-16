Хочет показать силу. У Резникова объяснили, зачем РФ обстреляла Киев с делегацией ЮАР

Алексей Копытько, советник министра обороны Алексея Резникова, комментируя российскую ракетную атаку на Киев во время визита делегации из Южной Африки, заявил, что таким образом Россия пытается произвести впечатление на "гостей" Украины, показав себя как страну, которая якобы может победить.

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По его убеждению, Кремль обстреливает Киев с целью нанести максимальный ущерб именно в момент приезда в столицу лиц, де-факто действующих в пользу Москвы.

Копытько подчеркнул, что российские власти делают это сознательно и демонстративно.

"Таким образом Москва пытается доказать своим посланникам, что они действуют в интересах сильного игрока, обладающего серьезной военной мощью и способного победить", – написал он.

Советник Резникова объяснил, что хотя ни на Украину, ни на ее западных союзников это не производит впечатление, у делегации ЮАР, которая сегодня прибыла с визитом в Киев, есть, наверное, "совсем другая картинка по поводу войны, чем у нас".

Копытько добавил, что эта "картинка" сформирована Россией на основании сводок, "в которых уничтожено больше оружия, чем нам поставлено".

"В общем, это просто удивительный сигнал всем, кто хочет "миротворить" в пользу Москвы: вас воспринимают тупо как пушечное мясо, которое нужно запугать", – резюмировал он.

Сегодня в Киев приехали лидеры четырех африканских государств – Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичиллема (Замбия), Азали Ассумани (Союз Коморских Островов).

В это время россияне в очередной раз атаковали столицу ракетами: ПВО сбило все. Делегация из Африки пряталась в укрытии.

Винсент Магвенья, являющийся помощником президента ЮАР Сирила Рамафосы, в Twitter пишет, что не слышал звуков взрывов во время российской ракетной атаки на Киев 16 июня.

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