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Хоче показати силу. У Резнікова пояснили, навіщо РФ обстріляла Київ з делегацією ПАР

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 23:18
Хоче показати силу. У Резнікова пояснили, навіщо РФ обстріляла Київ з делегацією ПАР - Фото
Володимир Зеленський та Сиріл Рамафоса у Києві (фото: ЕРА)

Олексій Копитько, радник міністра оборони Олексія Резнікова, коментуючи російську ракетну атаку на Київ під час візиту делегації з Південної Африки, заявив, що таким чином Росія намагається справити враження на "гостей" України, показавши себе як країну, яка нібито може перемогти.

На його переконання, Кремль обстрілює Київ з метою завдати максимальної шкоди саме в момент приїзду до столиці осіб, які де-факто діють на користь Москви. 

Копитько наголосив, що російська влада робить це свідомо та демонстративно.

"Таким чином Москва намагається довести своїм посланцям, що вони діють в інтересах сильного гравця, який має серйозну військову міць і здатний перемогти", – написав він.

Радник Резнікова пояснив, що хоча ані на Україну, ані на її західних союзників це не справляє враження, делегація ПАР, яка сьогодні прибула з візитом до Києва, має, напевно, "зовсім іншу картинку щодо війни, ніж у нас".

Копитько додав, що ця "картинка" сформована Росією на підставі зведень, "в яких знищено більше зброї, ніж нам надано".

"Загалом це просто дивовижний сигнал усім, хто хоче "миротворити" на користь Москви: вас сприймають тупо як гарматне м'ясо, яке треба залякати", – резюмував він.

  • Сьогодні до Києва приїхали лідери чотирьох африканських держав – Сіріл Рамафоса (ПАР), Макі Салл (Сенегал), Хакаінде Хічілема (Замбія), Азалі Ассумані (Союз Коморських Островів).
  • В цей час росіяни вкотре атакували столицю ракетами: ППО збила всі. Делегація з Африки ховалась в укритті.
  • Вінсент Магвенья, який є помічником президента ПАР Сиріла Рамафоси, у Twitter пише, що не чув звуків вибухів під час російської ракетної атаки на Київ 16 червня.

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Мілана Головань
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