Ходжес об ударе по БДК в Феодосии: Дайте ВСУ больше дальнобойных ракет

Если бы Запад решился передать ВСУ больше дальнобойных ракет, Россия не смогла бы использовать для войны временно оккупированный Крым, считает Ходжес

Пожар в Феодосийском порту после удара ВСУ (Фото: скриншот с видео)

Если бы Запад решился передать Украине больше дальнобойного оружия, Россия не смогла бы использовать временно оккупированный Крым как базу для атак на гражданскую инфраструктуру. Об этом написал в X (Twitter) бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Представьте, если бы у Украины была еще сотня ATACMS, TAURUS, Storm Shadow или SCALP? Крым стал бы непригодной для России базой... Ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, ни запусков дронов против гражданских, ни логистического узла для поддержания российской обороны на юге Украины... ни Керченского моста", – написал генерал.

Фото – скриншот

В начале декабря Ходжес заявил, что США и другие союзники должны четко заявить, что хотят именно победы Украины, это создаст мощные предпосылки для усиления военной помощи.

ДОСЬЕ Бенджамин "Бен" Ходжес – генерал-лейтенант США в отставке, был командующим армией США в Европе в 2014-2018 годах. Он также командовал американскими войсками в Афганистане, Ираке, служил в Южной Корее и Западной Германии. В настоящее время возглавляет кафедру стратегических исследований в Центре анализа европейской политики. – генерал-лейтенант США в отставке, был командующим армией США в Европе в 2014-2018 годах. Он также командовал американскими войсками в Афганистане, Ираке, служил в Южной Корее и Западной Германии. В настоящее время возглавляет кафедру стратегических исследований в Центре анализа европейской политики.

Утром 26 декабря в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что большой десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии был уничтожен тактической авиацией.

Судя по намекам военных, для его уничтожения были применены дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Видео последствий удара по Феодосии можно посмотреть здесь.

28 ноября Ходжес сказал, что США пока не смогли направить все необходимые усилия на победу Украины, а выделенной помощи хватает только для обеспечения ее выживания.

Читайте также: 21 месяц спустя. Три генерала Запада – о Залужном, Герасимове, стратегии и сценариях