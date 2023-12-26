Годжес про удар по ВДК у Феодосії: Дайте ЗСУ більше далекобійних ракет

Якби Захід наважився передати ЗСУ більше далекобійних ракет, Росія не змогла б використати для війни тимчасово окупований Крим, вважає Годжес

Пожежа в порту Феодосії після удару ЗСУ (Фото: скриншот з відео)

Якби Захід наважився передати Україні більше далекобійної зброї, Росія не змогла б використати тимчасово окупований Крим як основу для атак на цивільну інфраструктуру. Про це написав у X (Twitter) колишній командувач армії США в Європі генерал у відставці Бен Годжес.

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"Уявіть, якби Україна мала ще сотню ATACMS, TAURUS, Storm Shadow чи SCALP? Крим став би непридатною для Росії базою... Ні військово-морського флоту, ні військово-повітряних сил, ні запусків дронів проти цивільних, ні логістичного вузла для підтримки російської оборони на півдні України... ні Керченського мосту", – написав генерал.

Фото – скріншот

На початку грудня Годжес заявив, що США та інші союзники мають чітко заявити, що хочуть саме перемоги України, це створить потужні передумови для посилення військової допомоги.

ДОСЬЕ Бенджамін "Бен" Годжес – генерал-лейтенант США у відставці, був командувачем армії США в Європі у 2014-2018 роках. Він також командував американськими військами в Афганістані, Іраку, служив у Південній Кореї та Західній Німеччині. Наразі очолює кафедру стратегічних досліджень у Центрі аналізу європейської політики. – генерал-лейтенант США у відставці, був командувачем армії США в Європі у 2014-2018 роках. Він також командував американськими військами в Афганістані, Іраку, служив у Південній Кореї та Західній Німеччині. Наразі очолює кафедру стратегічних досліджень у Центрі аналізу європейської політики.

Вранці 26 грудня у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії було знищено тактичною авіацією.

Судячи з натяків військових, для його знищення було застосовано далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.

Відео наслідків удару по Феодосії можна подивитися тут.

28 листопада Годжес сказав, що США поки що не змогли спрямувати всі необхідні зусилля на перемогу України, а виділеної допомоги вистачає лише для забезпечення її виживання.

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