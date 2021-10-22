"Хороший разговор". Ермак созвонился с Нуланд, обсудили ее визит в Россию

Глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обсудили урегулирование на Донбассе и итоги ее визита в Россию. Об этом написал глава ОП в Twitter.

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По его словам, речь шла о координации дальнейших совместных усилий по урегулированию ситуации на Донбассе.

Нуланд в своем Twitter назвала разговор "хорошим" и добавила, что речь шла об усилении поддержки США суверенитета Украины и полного выполнения Минских соглашений.

Замгоссекретаря США работала в аппарате заместителя министра иностранных дел Строуба Тэлботта в 1993-1996 годах, где занималась вопросами России, ее соседей и расширения НАТО, вопросами ядерного разоружения Украины, Казахстана, Беларуси.

Во время Революции Достоинства она 11 декабря 2013 года посетила Майдан Независимости в Киеве и поговорила с участниками протестов.

В июне 2021 года после встречи президента США Джозефа Байдена и президента России Владимира Путина на женевском саммите она отметила, что США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но будут и в дальнейшем поддерживать Украину, и могут рассмотреть просьбу официального Киева о большей вовлеченности в урегулирование на Донбассе.

Нуланд, находящаяся в санкционных списках РФ, посетила Москву 11-13 октября. Посольство США в Украине, комментируя проведенные ею переговоры, заявило, что Россия – главное препятствие на пути к миру на Донбассе, она должна вывести оружие и войска, которые контролирует.

1 сентября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предложит США несколько моделей участия в нормандском формате.

3 сентября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Германия не против участия США в урегулировании конфликта на Донбассе, однако есть опасения, что после уничтожения старого формата может не остаться никаких каналов коммуникации.

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Виктория Найдёнова

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