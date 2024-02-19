Хотел ударов по военным госпиталям под Черкассами. Луганчанину грозит пожизненное — СБУ

По словам собеседника LIGA.net, у задержанного есть родной брат в России. Кроме того, он общается с боевиками ЛНР/ДНР

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала луганчанина, готовившего ракетный удар по военным госпиталям и железной дороге в Черкасской области. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.

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Пресс-служба СБУ утверждает, что мужчина работал на Россию. Ему якобы поручили следить за узловыми железнодорожными станциями, вовлеченными в переправку военной техники ВСУ на фронт.

Кроме того, он должен был узнавать локации военных госпиталей, в которых лечатся украинские военные.

"Таким образом они (захватчики. – Ред.) надеялись "перерезать" пути поставок оружия и боеприпасов для ВСУ на передовую, а также нанести огневое поражение по местам наибольшего сосредоточения личного состава украинских войск", – говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Собеседник сообщил, что задержанного зовут Сергей Жаданов. Он уроженец Луганской области. На родине работал в органах местного самоуправления, имеет родного брата, проживающего в России. Поэтому, утверждает источник, Жаданов "неоднократно уезжал в РФ на работу"

Кроме того, среди его одноклассников и друзей есть проживающие в России лица, а также боевики ЛНР/ДНР, с которыми он поддерживал связь.

Если его вину докажут в суде, Жаданов сядет в тюрьму на пожизненное.

Фото: Источник LIGA.net в правоохранительных органах

14 февраля СБУ задержала харьковчанина, подозреваемого в наведении российских ракет на Харьков. Среди его целей, в частности, были предприятия оборонно-промышленного комплекса. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о 58-летнем местном жителе Юрии Панфилове.

СБУ сообщила о задержании мужчины, который, вероятно, сотрудничал с ФСБ, в частности "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году.

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