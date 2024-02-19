Хотів ударів РФ по військових шпиталях на Черкащині. Луганчанину загрожує довічне — СБУ

За словами співрозмовника LIGA.net, у затриманого є рідний брат у Росії. Крім того, він спілкується з бойовиками ЛНР/ДНР

Фото: СБУ

Служба безпеки України стверджує, що затримала луганчанина, який готував ракетний удар по військових шпиталях та залізниці у Черкаській області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

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Пресслужба СБУ стверджує, що чоловік працював на Росію. Йому нібито доручили стежити за вузловими залізничними станціями, які залучені у переправленні військової техніки ЗСУ на фронт.

Крім того, він мав дізнаватися локації військових шпиталів, в яких лікуються українські військові.

"Таким чином вони (загарбники. – Ред.) сподівалися "перерізати" шляхи постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ на передову, а також завдати вогневого ураження по місцях найбільшого зосередження особового складу українських військ", – йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Співрозмовник повідомив, що затриманого звуть Сергій Жаданов. Він уродженець Луганської області. На батьківщині працював в органах місцевого самоврядування, має рідного брата, який проживає в Росії. Тому, стверджує джерело, Жаданов "неодноразово виїжджав до РФ на роботу"

Крім того, серед його однокласників і друзів є особи, що проживають у Росії, а також бойовики ЛНР/ДНР, з якими він підтримував зв'язок.

Якщо його провину доведуть у суді, Жаданов сяде у в'язницю на довічне.

Фото: Джерело LIGA.net у правоохоронних органах

14 лютого СБУ затримала харків'янина, якого підозрює у наведенні російських ракет на Харків. Серед його цілей, зокрема, були підприємства оборонно-промислового комплексу. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про 58-річного місцевого жителя Юрія Панфілова.

СБУ повідомила про затримання чоловіка, який, ймовірно, співпрацював із ФСБ, зокрема "зливав" росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році.

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