СБУ викрили можливу очільницю "Роспошти", яка діяла під час окупації Ізюма – фото

За інформацією СБУ, жінка, серед іншого, намагалася ввести в обіг поштові марки та конверти із символікою країни-агресора

СБУ. Ілюстративне зображення (Фото: СБУ)

Служба безпеки встановила особу ще однієї жінки, яку підозрюють в очільництві "філії російської пошти" в Ізюмі під час окупації міста. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, мова йде про Тетяну Гайдадіну.

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За даними СБУ, у лавах псевдоустанови жінка організувала адресну розсилку пропагандистських газет країни-агресора домівками місцевих жителів.

Також Гайдадіна у супроводі озброєних окупантів примусово роздавала кремлівську "макулатуру" всім відвідувачам захопленої пошти, зазначили правоохоронці. У цих "виданнях", повідомили в органі, російські автори виправдовували повномасштабне вторгнення РФ, вихваляли місцевих гауляйтерів та закликали людей підтримати загарбників.

Крім того, жінка намагалася ввести в обіг поштові марки та конверти із символікою країни-агресора, акцентували правоохоронці.

Фото: джерело LIGA.net

До повномасштабного вторгнення вона була звичайною працівницею в одному із відділень Укрпошти. Але після захоплення міста жінка підтримала загарбників і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України, додали правоохоронці.

СБУ зазначила, що після деокупації Ізюма Гайдадіна намагалась уникнути правосуддя, імітуючи надуманий статус "поза політикою". Втім співробітники СБУ зібрали докази її злочинної діяльності та притягнули до кримінальної відповідальності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за статтею про колабораційну діяльність у формі пособництва у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, вчинену за попередньою змовою групою осіб. Наразі вона перебуває під вартою.

У разі доведення її провини, Гайдадіній загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

14 лютого СБУ затримала харків'янина, якого підозрює у наведенні російських ракет на Харків. Серед його цілей, зокрема, були підприємства оборонно-промислового комплексу. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про 58-річного місцевого жителя Юрія Панфілова.

у правоохоронних органах, йдеться про 58-річного місцевого жителя Юрія Панфілова. СБУ повідомила про затримання чоловіка, який, ймовірно, співпрацював із ФСБ, зокрема "зливав" росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році.

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