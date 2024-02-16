СБУ разоблачили возможную главу "Роспочты", что работала во время оккупации Изюма – фото

По информации СБУ, женщина, среди прочего, пыталась ввести в обращение почтовые марки и конверты с символикой страны-агрессора

СБУ. Иллюстративное изображение (Фото: СБУ)

Служба безопасности установила личность еще одной женщины, подозреваемой в руководстве "филиала российской почты" в Изюме во время оккупации города. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Татьяне Гайдадине.

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По данным СБУ, в рядах псевдоучреждения женщина организовала адресную рассылку пропагандистских газет страны-агрессора по домам местных жителей.

Также Гайдадина в сопровождении вооруженных оккупантов принудительно раздавала кремлевскую "макулатуру" всем посетителям захваченной почты, отметили правоохранители. В этих "изданиях", сообщили в органе, российские авторы оправдывали полномасштабное вторжение РФ, восхваляли местных гауляйтеров и призывали людей поддержать захватчиков.

Кроме того, женщина пыталась ввести в обращение почтовые марки и конверты с символикой страны-агрессора, акцентировали правоохранители.

Фото: источник LIGA.net

До полномасштабного вторжения она была обычной работницей в одном из отделений Укрпочты. Но после захвата города женщина поддержала захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины, добавили правоохранители.

СБУ отметила, что после деоккупации Изюма Гайдадина пыталась избежать правосудия, имитируя надуманный статус "вне политики". Впрочем сотрудники СБУ собрали доказательства ее преступной деятельности и привлекли к уголовной ответственности.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по статье о коллаборационистской деятельности в форме пособничества в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Сейчас она находится под стражей.

В случае доказательства ее вины, Гайдадиной грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

14 февраля СБУ задержала харьковчанина, подозреваемого в наводке российских ракет на Харьков. Среди его целей, в частности, были предприятия оборонно-промышленного комплекса. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о 58-летнем местном жителе Юрии Панфилове.

в правоохранительных органах, речь идет о 58-летнем местном жителе Юрии Панфилове. СБУ сообщила о задержании мужчины, который, вероятно, сотрудничал с ФСБ, в частности "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году.

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