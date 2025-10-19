Хуситы в Йемене взяли в плен 20 сотрудников ООН
В столице Йемена боевики хуситской группировки Ansar Allah захватили в плен 20 сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН), среди которых 15 иностранных граждан. Об этом сообщает The New Arab.
По данным отделения ООН в Йемене, 20 сотрудников до сих пор находятся в плену у повстанцев-хуситов после нападения на здание учреждения в городе Сана, произошедшего накануне.
18 октября отделение ООН заявило, что силы хуситов совершили "несанкционированное проникновение" в их комплекс, добавив, что персонал там "находится в безопасности".
"Пятеро национальных сотрудников и 15 международных сотрудников остаются под контролем нападавших в комплексе", – заявил Жан Алам, представитель координатора-резидента ООН в стране.
Отмечается, что Организация Объединенных Наций поддерживает связь с властями в Сане, соответствующими государствами-членами и правительством Йемена, чтобы как можно скорее решить эту ситуацию, прекратить задержание всего персонала и восстановить полный контроль над своими объектами в Сане.
По данным ООН, хуситы уже штурмовали офисы ООН в Сане 31 августа и захватили 11 сотрудников. Этих сотрудников подозревали в шпионаже в пользу Соединенных Штатов и Израиля.
