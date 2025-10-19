Хусити у Ємені взяли в полон 20 працівників ООН

Серед 20 працівників ООН, яких взяли в полон хусити, є 15 іноземних громадян

Хусити (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У столиці Ємену бойовики хуситського угруповання Ansar Allah захопили в полон 20 працівників Організації Обʼєднаних Націй (ООН), серед яких 15 іноземних громадян. Про це повідомляє The New Arab.

За даними відділення ООН у Ємені, 20 працівників досі перебувають у полоні у повстанців-хуситів після нападу на будівлю установи в місті Сана, що стався напередодні.

18 жовтня відділення ООН заявило, що сили хуситів здійснили "несанкціоноване проникнення" до їхнього комплексу, додавши, що персонал там "перебуває в безпеці".

"П'ятеро національних працівників та 15 міжнародних працівників залишаються під контролем нападників у комплексі", – заявив Жан Алам, речник координатора-резидента ООН в країні.

Зазначається, що Організація Об'єднаних Націй підтримує зв'язок із владою в Сані, відповідними державами-членами та урядом Ємену, щоб якомога швидше вирішити цю ситуацію, припинити затримання всього персоналу та відновити повний контроль над своїми об'єктами в Сані.

За даними ООН, хусити вже штурмували офіси ООН у Сані 31 серпня та захопили 11 працівників. Цих працівників підозрювали у шпигунстві на користь Сполучених Штатів та Ізраїлю.