И на второй день после украинского удара на нефтебазе в РФ продолжался пожар – фото

На кадре видно, что пожар продолжается и распространился на не менее 10 цистерн с топливом

Фото поражения нефтебазы в Ростовской области РФ 18 августа из местных ресурсов

На второй день после украинского удара по нефтебазе в Ростовской области РФ продолжался пожар – и пламенем было охвачено уже не менее 10 цистерн с топливом. Соответствующий спутниковый снимок опубликовала российская служба Радио Свобода.

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СМИ сообщило о новом фото от 14:23 19 августа, на котором видны последствия атаки по нефтебазе "Росрезерва" рядом с городом Пролетарск в Ростовской области РФ. Ресурсы оккупантов пишут, что на вечер понедельника пожар продолжался.

На спутниковом снимке видно, что пожар продолжился и распространился на не менее 10 цистерн с топливом.

Видимость усложняет черный дым от пожара:

Фото: Telegram Радио Свобода

18 августа об удачном поражении комбината "Кавказ" в Ростовской области возле Пролетарска сообщал Генеральный штаб: отмечалось, что поражение произошло силами и средствами Главного управления разведки во взаимодействии с ВСУ и другими составляющими Сил обороны.

Впоследствии собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что ГУР поразило нефтебазу дронами украинского производства, детальные результаты поражения объекта уточнялись.

Ресурсы оккупантов пишут, что на вечер 19 августа пожар продолжался.

Уже 19 августа российская военная пропаганда написала, что на пораженном украинскими военными нефтебазе в Пролетарске произошел повторный взрыв, заявлялось о 18 раненых.

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