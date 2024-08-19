И на второй день после украинского удара на нефтебазе в РФ продолжался пожар – фото
На второй день после украинского удара по нефтебазе в Ростовской области РФ продолжался пожар – и пламенем было охвачено уже не менее 10 цистерн с топливом. Соответствующий спутниковый снимок опубликовала российская служба Радио Свобода.
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СМИ сообщило о новом фото от 14:23 19 августа, на котором видны последствия атаки по нефтебазе "Росрезерва" рядом с городом Пролетарск в Ростовской области РФ. Ресурсы оккупантов пишут, что на вечер понедельника пожар продолжался.
На спутниковом снимке видно, что пожар продолжился и распространился на не менее 10 цистерн с топливом.
Видимость усложняет черный дым от пожара:
18 августа об удачном поражении комбината "Кавказ" в Ростовской области возле Пролетарска сообщал Генеральный штаб: отмечалось, что поражение произошло силами и средствами Главного управления разведки во взаимодействии с ВСУ и другими составляющими Сил обороны.
Впоследствии собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что ГУР поразило нефтебазу дронами украинского производства, детальные результаты поражения объекта уточнялись.
Ресурсы оккупантов пишут, что на вечер 19 августа пожар продолжался.
- Уже 19 августа российская военная пропаганда написала, что на пораженном украинскими военными нефтебазе в Пролетарске произошел повторный взрыв, заявлялось о 18 раненых.
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