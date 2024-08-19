І на другий день після українського удару на нафтобазі у РФ тривала пожежа – фото

На кадрі видно, що пожежа триває й розповсюдилася на не менш як 10 цистерн з пальним

Фото ураження нафтобази у Ростовській області РФ 18 серпня з місцевих ресурсів

На другий день після українського удару по нафтобазі у Ростовській області РФ все ще триває пожежа – і полум'ям охоплено вже не менш як 10 цистерн з пальним. Відповідний супутниковий знімок опублікувала російська служба Радіо Свобода.

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ЗМІ повідомило про нову світлину від 14:23 19 серпня, на якій видно наслідки атаки по нафтобазі "Росрезерву" поряд з містом Пролетарськ у Ростовській області РФ. Ресурси окупантів пишуть, що на вечір понеділка пожежа все ще триває.

На супутниковому знімку видно, що пожежа продовжилася й розповсюдилася на не менш як 10 цистерн з пальним.

Огляд ускладнює чорний дим від пожежі:

Фото: Telegram Радіо Свобода

18 серпня про вдале ураження комбінату "Кавказ" у Ростовській області поблизу Пролетарська повідомляв Генеральний штаб: зазначалося, що ураження відбулося силами й засобами Головного управління розвідки у взаємодії із ЗСУ та іншими частинами Сил оборони.

Згодом співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що ГУР уразило нафтобазу дронами українського виробництва, детальні результати щодо ураження об'єкта уточнювалися.

19 серпня російська воєнна пропаганда написала, що на ураженій українськими військовими нафтобазі у Пролетарську стався повторний вибух, заявлялося про 18 поранених.

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