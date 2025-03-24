Игнат рассказал о преимуществах самолетов-разведчиков, которые ВСУ получат от Швеции

Эти самолеты предназначены для того, чтобы усилить эффективность воздушных и наземных платформ, подчеркнул Юрий Игнат

Самолет ASC890 (Фото: Минобороны Швеции)

Шведские самолеты радиолокационной разведки и управления ASC890, которые Стокгольм пообещал передать Украине, – это радары в воздухе, они помогут Силам обороны получать дополнительную информацию о противнике. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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"Борты шведские на базе военно-транспортного самолета – это радар в воздухе. Что это дает? В России A-50, которые, кстати, мы сбили несколько штук, и они перестали появляться близко к нашим границам. Собственно, этот самолет поднимается, его радар, потому что он высоко находится в воздухе, есть возможность видеть далее и глубже оборону противника, а также получать дополнительную информацию", – сказал Игнат.

Он добавил: что если это все будет интегрировано работать с наземными системами и воздушными платформами, такими как F-16, то результаты будут "значительно и значительно лучше".

"Это существенный дополнительный фактор. Эти самолеты, они предназначены для того, чтобы усилить эффективность воздушных платформ и наземных тоже", – уточнил чиновник.

Он выразил надежду, что все дойдет до того, что партнеры выполнят свои обязательства.

Игнат подчеркнул, что в рамках созданной в прошлом году авиационной коалиции государства выполняют свои обязательства. Это касается поставок самолетов и обучения военных.