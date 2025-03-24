Игнат рассказал о преимуществах самолетов-разведчиков, которые ВСУ получат от Швеции
Шведские самолеты радиолокационной разведки и управления ASC890, которые Стокгольм пообещал передать Украине, – это радары в воздухе, они помогут Силам обороны получать дополнительную информацию о противнике. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
"Борты шведские на базе военно-транспортного самолета – это радар в воздухе. Что это дает? В России A-50, которые, кстати, мы сбили несколько штук, и они перестали появляться близко к нашим границам. Собственно, этот самолет поднимается, его радар, потому что он высоко находится в воздухе, есть возможность видеть далее и глубже оборону противника, а также получать дополнительную информацию", – сказал Игнат.
Он добавил: что если это все будет интегрировано работать с наземными системами и воздушными платформами, такими как F-16, то результаты будут "значительно и значительно лучше".
"Это существенный дополнительный фактор. Эти самолеты, они предназначены для того, чтобы усилить эффективность воздушных платформ и наземных тоже", – уточнил чиновник.
Он выразил надежду, что все дойдет до того, что партнеры выполнят свои обязательства.
Игнат подчеркнул, что в рамках созданной в прошлом году авиационной коалиции государства выполняют свои обязательства. Это касается поставок самолетов и обучения военных.
- В мае 2024 года стало известно, что Швеция передаст Украине самолет радиолокационной разведки и управления (ASC890).
- Тогдашний спикер Воздушных сил Евлаш заявлял, что самолет от Швеции будет служить, в частности, усилением для F-16.
- Впоследствии в правительстве Швеции заявили, что передадут Украине не один, а два самолета радиолокационной разведки и управления.