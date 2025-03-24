У Повітряних силах розповіли про переваги літаків-розвідників, які ЗСУ отримають від Швеції

Ці літаки призначені для того, щоб посилити ефективність повітряних й наземних платформ, наголосив Юрій Ігнат

Літак ASC890 (Фото: Міноборони Швеції)

Шведські літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC890, які Стокгольм пообіцяв передати Україні, – це радари в повітрі, які допоможуть Силам оборони отримувати додаткову інформацію щодо противника. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

"Борти шведські на базі військово-транспортного літака – це радар в повітрі. Що це дає? У Росії A-50, які, до речі, ми збили кілька штук, і вони перестали з’являтися близько до наших кордонів. Власне, цей літак підіймається, його радар, через те що він високо знаходиться в повітрі, є можливість бачити далі та глибше оборону противника, а також отримувати додаткову інформацію", – сказав Ігнат.

Він додав: якщо це все буде інтегровано працювати з наземними системами та повітряними платформами, такими як F-16, то результати будуть "значно й значно кращими".

"Це суттєвий додатковий фактор. Ці літаки призначені для того, щоб посилити ефективність повітряних платформ й наземних теж", – уточнив посадовець.

Він сподівається: все дійде до того, що партнери виконають свої зобов’язання.

Ігнат наголосив, що в межах авіаційної коаліції, яка була створена торік, держави виконують свої зобов’язання. Це стосується постачання літаків та навчання військових.