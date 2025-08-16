Игра за будущее Украины и безопасность Европы в решающей фазе, считает премьер Польши
Решение украинского будущего и европейской безопасности в ключевой стадии, считает премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом политик написал в соцсети X.
"Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу. Сегодня еще более очевидно, что Россия уважает только сильных, а Путин в очередной раз проявил себя как хитрый и безжалостный игрок. Поэтому так важно сохранить единство всего Запада", – написал политик.
Тем временем на 17 августа Франция, Великобритания и Германия созывают онлайн-заседание Коалиции желающих, чтобы обсудить шаги для достижения мира в российско-украинской войне.
- На понедельник, 18 августа, запланированная встреча президента Зеленского с руководителем Штатов Трампом по результатам переговоров последнего с диктатором Путиным на Аляске.
- О ходе саммита президента США и диктатора, а также дальнейших событиях читайте в хронике LIGA.net.
