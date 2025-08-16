Гра за майбутнє України та безпеку Європи у вирішальній фазі, вважає прем'єр Польщі

Диктатор РФ "вкотре проявив себе як хитрий і безжальний гравець" – і тому необхідно зберегти єдність заходу, зауважив Туск

Дональд Туск (Фото: Radek Pietruszka / EPA)

Вирішення українського майбутнього та європейської безпеки у ключовій стадії, вважає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це політик написав у соцмережі X.

"Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу. Сьогодні ще більш очевидно, що Росія поважає лише сильних, а Путін вкотре проявив себе як хитрий і безжальний гравець. Тому так важливо зберегти єдність усього Заходу", – написав політик.

Читайте також Приниження Трампа. Як переговори з Путіним на Алясці вплинуть на Україну

Тим часом на 17 серпня Франція, Велика Британія та Німеччина скликають онлайн-засідання Коаліції охочих, аби обговорити кроки для досягнення миру у російсько-українській війні.