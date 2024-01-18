ИИ на поле боя и дальнобойные ракеты. Кулеба рассказал о кулуарных переговорах в Давосе

Глава МИД подчеркнул: в Давосе важно то, что происходит на сцене, но еще важнее – то, что вне сцены

Дмитрий Кулеба (Фото - МИД)

На всемирном экономическом форуме в Давосе в кулуарах были не официальные, но основательные переговоры – в частности, о поставках Украине дальнобойных ракет и о применении в будущем возможностей искусственного интеллекта на поле боя. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Комментируя анонс визита в Украину президента Франции Эмманюэля Макрона и обещанные им дополнительные дальнобойные ракеты SCALP, Кулеба подчеркнул, что тема дальнобойного оружия нигде в Давосе публично и официально не озвучивалась.

"Но в кулуарах были контакты и разговоры о том, чтобы ускорить поставки и обеспечить постоянство поставок в Украину. Потому что в Давосе важно то, что происходит на сцене, но еще важнее происходящее вне сцены", – сказал министр.

Он рассказал, что также обсуждались вопросы, какие шаги должна предпринять Европа, чтобы существенно нарастить возможности для разработки оружия и сотрудничества между оборонными индустриями – европейскими, американскими, украинскими. Нужно больше оружия – качественного оружия", – сказал Кулеба.

По его словам, в Давосе "даже говорили о будущем" – о том, как искусственный интеллект будет менять поле боя и какие технологии сможет использовать Украина, чтобы бороться с российским агрессором.

27 декабря 2023-го генерал Тарнавский заявил, что у украинской армии есть проблемы в наведении дальнобойных боеприпасов во время ведения контрбатарейной борьбы, поскольку РФ разместила свои артподразделения на критическом расстоянии.

4 января 2024-го, после очередных массированных атак со стороны РФ, Боррель поговорил с главой МИД Польши – решили, что Украине необходимы дальнобойные ракеты.

18 января Бундестаг провалил голосование за одну из резолюций с призывом предоставить Украине дальнобойные Taurus, но общий законопроект всех фракций по этой теме остается в силе – голосования еще не было.

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